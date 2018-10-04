Полиция Казахстана раньше находилась "в плену" статистики - Касымов

В 2011 году совместно с Генеральной прокуратурой была введена электронная регистрация и сделан акцент на работе с населением.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал, как казахстанская полиция освободилась из «плена» старой статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«И вправду, полиция Казахстана раньше находилась в «плену» старой статистики. Раньше нас оценивали по доле раскрытия зарегистированных преступлений. В связи с этим, было время, когда некоторые сотрудники на месте закрывали дело и работали, опираясь на статистику. Конечно, благодаря политическому духу Елбасы в 2011 году совместно с Генеральной прокуратурой была введена электронная регистрация и сделан акцент на работе с населением», - сказал министр на международной конференции «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами».

Калмуханбет Касымов отметил, что благодаря квалифицированным экспертам, открылся проектный офис МВД. По его словам, в проектном офисе работают лучшие сотрудники МВД.

«Важно иметь в виду, что при создании проектного офиса принимали участие полицейские европейских стран. Особенно неимоверную помощь оказала служба пробации Великобритании. Проектный офис подготовил 24 проекта по линии МВД. Трое из них прошли пилотный режим и сейчас вводятся в деятельность министерства. Еще три проекта в данный момент работают в пилотном режиме. Мы хотели донести то, что создание службы пробации и принятие соответствующего закона, а также введение в нашей стране его четырех ступеней говорит о большой проделанной работе», - сказал Калмуханбет Касымов.

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