Новый вид авиатоплива начали производить на Атырауском НПЗ

Новые установки позволяют увеличить производство авитоплива на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 21 тысячи тонны до 230 тысяч тонн в 2019 году.

Первая партия реактивного авиатоплива марки РТ была произведена на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" 25 сентября 2018 года и до конца текущей недели будет отгружена потребителям - казахстанским аэропортам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

Выпуск нового вида нефтепродукта стал возможен благодаря завершению проекта модернизации и вводу в эксплуатацию объектов Комплекса глубокой переработки нефти. Новые установки позволяют увеличить производство авитоплива на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 21 тысячи тонны до 230 тысяч тонн в 2019 году. То есть более, чем в 10 раз.

Авиатопливо марки РТ для АНПЗ - новый продукт, который производится на секции гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива КУ ГБД и новой установки Prime D. До того, как эти установки были построены, авиатопливо получалось путем прямой перегонки из сернистой нефти. В результате завод мог производить лишь авиакеросин марки ТС-1, который активно используют в Таможенном союзе, но которое по своим качественным характеристикам - содержанию меркаптанов (органическое сернистое соединение), серы, ароматических соединений значительно уступает топливу марки РТ.

"Технология РТ предусматривает получение этого топлива из гидроочищенной фракции. В процессе очистки из него удаляются нестабильные и агрессивные соединения. Такие как сера, азот, кислород. Кроме того, такое топливо может храниться до 10 лет без изменения своего качества и обеспечивать стабильную работу двигателя летательного аппарата", - рассказал технолог Атырауского НПЗ Ибрайым Кайрлиев.

По словам специалиста, благодаря антикоррозийным и антиокислительным свойствам нового топлива, оно, соответственно, улучшает и эксплуатационные характеристики двигателей.

К настоящему времени авиатопливо марки РТ Атырауского НПЗ прошло паспортизацию и сертификацию с получением соответствующего ПИН-кода на товар.

"Топливо марки РТ имеет высшую категорию качества, соответствует международным стандартам и широко применяется в военной и гражданской авиации, - объяснил начальник производственного отдела АНПЗ Адилет Шошанбасов. - Благодаря запуску Комплекса глубокой переработки нефти, завод не только расширяет линейку нефтепродуктов, но и в разы увеличивает их объемы. Так, если до модернизации мы могли производить до 21 тысячи тонн авиатоплива, то сейчас до 230 тысячи".

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