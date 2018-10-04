KMGI и правительство Румынии планируют объявить о создании совместного инвестфонда

В рамках первого проекта предлагается построить ТЭЦ на площадке нефтеперерабатывающего завода Petromidia.

Группа KMG International (KMGI), входящая в состав АО НК "КазМунайГаз", и правительство Румынии в ближайшее время планируют завершить необходимые процедуры для создания совместного инвестиционного фонда. Об этом государственный секретарь министерства энергетики Румынии Роберт Тудораке сообщил журналистам на прошлой неделе в ходе визита румынской делегации в Казахстан.

По его словам, данный фонд будет создан в рамках реализации положений Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в 2013 году.

"Обе стороны - министерство энергетики Румынии и KMGI - в последнее время тесно сотрудничали по этому вопросу и существенно продвинулись в реализации первого этапа Меморандума, а именно в части создания казахстанско-румынского инвестиционного фонда. Надеемся, что в скором времени мы сможем объявить о его создании", - сказал господин Тудораке.

Спикер также отметил, что правительство Румынии и КMGI будут иметь равные возможности для внесения предложений по проектам на финансирование.

"В ходе проведенных с представителями KMGI переговоров речь шла о двух проектах, которые могут быть реализованы в рамках казахстанско-румынского фонда", - проинформировал господин Тудораке.

В частности, по его словам, в рамках первого проекта предлагается построить ТЭЦ на площадке нефтеперерабатывающего завода Petromidia, второй проект касается расширения автозаправочной сети под брендом Rompetrol на рынке Румынии.

В целом, господин Тудораке высоко оценил результаты деятельности KMGI в Румынии, назвав компанию одним из надежных инвесторов в энергетическом секторе этой страны. Спикер также отметил значительное улучшение финансовых и операционных результатов "KMG International" в последние годы, достигнутых с приходом казахстанского менеджмента.

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