Избитый на ВОАД мальчик стал бояться автомобилей

Как рассказала родственница, мальчик становится раздражительным и стал забывать слова.

Тетя пятилетнего Мухаммеда, обнаруженного с травмой головы на Восточной объездной дороге в Алматы, рассказала о состоянии ребенка, передает Sputnik.

По словам Руфины Аскар-оглы, у мальчика при виде автомобилей начинается истерика. "Он начинает плакать, кричать. Когда мы с ним выходим за пределы дома, он видит машины, боится их, глаза напуганные", — заявила родственница мальчика.

В целом, по мнению тети, состояние у ребенка стабильное, но мальчик иногда забывает слова и становится раздражительным.

Отметим, что в больнице Мухаммед получил курс физиолечения, ему была оказана медикаментозная помощь, он прошел курс массажа. В августе ребенка выписали из больницы, второй курс реабилитации запланирован на ноябрь.

Планируется также провести вторую операцию – ему будет возвращена кость черепа, которая в настоящий момент законсервирована.

Напомним, 16 июля в полицию Алматы поступила информация о том, что мальчика сбил автомобиль. Виновник ДТП завернул его в одеяло и оставил умирать. Ребенок после обнаружения был доставлен в больницу. Более двух недель полиция искала виновника аварии. Спустя это время департамент внутренних дел распространил видео, на кадрах которого отец ребенка Мурат Аскар-оглы дает признательные показания в том, что сам ударил ребенка камнем в висок из-за того, что он плохо себя вел. Во время избрания меры пресечения мужчина расплакался и просил отпустить его под подписку о невыезде.

1 октября стало известно, что мужчине продлили арест до трех месяцев. Мурат Аскар-оглы будет находиться под стражей до 1 ноября.

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