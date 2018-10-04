В Актюбинской области продолжается работа по газификации населенных пунктов

Всего около 4 лет назад на месте этих новостроек была лишь степь, а сегодня – просторные, современные дома, обеспеченные коммуникациями - Сапарбаев.

В среду, 3 октября, в ходе рабочей поездки в Алгинский район аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев принял участие в запуске внутрипоселковых газораспределительных сетей в селе Маржанбулак, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Как известно, село Маржанбулак было газифицировано 4 года назад. Однако за это время в селе, расположенном в 15 километрах от Актобе, появились два новых жилых массива - Батыс и Шыгыс. Именно в эти массивы в среду, 3 октября, был подан газ. Всего проложено более 28,5 тыс. метров труб, через которые голубое топливо поступит в почти тысячу частных жилых домов и 9 социальных объектов. Стоимость проекта – свыше 290 миллионов тенге.

- Политика Главы государства направлена на улучшение благосостояния граждан, обеспечение каждой казахстанской семьи жильем. Это четко видно на примере вашего села: всего около 4 лет назад на месте этих новостроек была лишь степь, а сегодня – просторные, современные дома, обеспеченные коммуникациями. Прошу, не забывайте об озеленении и благоустройстве территории. Знаем, что село нуждается в новой школе. Управлению образования уже дано соответствующее поручение, разрабатывается документация, - отметил в обращении к жителям жилых массивов аким области.

В селе Каракудук Алгинского района глава региона принял участие в торжественном открытии системы питьевого водоснабжения. Стоимость проекта 556 миллионов тенге. Установлены три насосные станции, проложено свыше 11 тысяч метров водопроводных труб высокого давления, около 10 тысяч метров труб, подводящих воду к жилым домам. Всего в селе проживают около 1600 человек.





На сегодняшний день уровень газификации населения в регионе составляет - 89%, водоснабжения - 92,8%.

Кроме того, в ходе поездки аким области ознакомился с деятельностью хозяйств, занимающихся нетрадиционными отраслями сельского хозяйства. В их числе ТОО "Маржанбұлақ-А" - ферма по производству козьего молока.

В рамках государственной программы "Сыбаға" в апреле этого года хозяйство закупило 50 дойных коз и двух козлов-производителей в Голландии. С весны животные полностью акклиматизировались и уже принесли приплод – 34 козочки, ожидается рождение еще 16.





Козье молоко планируют поставлять на рынок в пастеризованном виде. Специальное оборудование уже в пути, сообщил директор ТОО Андрей Текебаев.

- Будем расширяться до 800 голов. У нас есть 220 гектаров пастбищных земель. 16 гектаров отведено под комплекс по производству и переработке молока. Фундамент уже залит. Будут доильный и родильный залы, - рассказал Андрей Текебаев.

В Акайском сельском округе глава области посетил крестьянское хозяйство "Абылай", успешно совмещающее животноводство и растениеводство.





Сегодня хозяйство содержит 500 голов лошадей, 800 голов крупного рогатого скота, производит кумыс и выращивает картофель, морковь, огурцы, арбузы и дыни на 17 гектарах поливных земель.



Главная проблема хозяйства – нехватка рабочих рук.

- Нет механизаторов, пастухов. В селе немало безработных, но они не хотят пасти скот, работать на сельскохозяйственной технике. Это большая проблема. Вроде и зарплата достойная – от 50 до 100 тысяч тенге. Приходится нанимать людей со стороны. Сейчас у меня есть рабочие из других областей, - поделился в беседе с главой региона директор крестьянского хозяйства Кыдырбай Ксупов.

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