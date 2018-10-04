Масштабные рейды по пешеходам начались в Алматы

С начала года по вине пешеходов в городе совершено 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 8 человек погибли и 34 травмированы.

Полицейские Алматы решили дисциплинировать пешеходов, привлекая их к ответственности за грубые нарушения ПДД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Как отметили в ведомстве, важно понимать, что за казалось бы, элементарными правилами перехода проезжей части стоят вопросы безопасности жизни и здоровья людей.

По данным полиции, с начала года по вине пешеходов в городе совершено 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 8 человек погибли, еще 34 травмированы. Всего же за 9 месяц текущего года на территории Алматы всего зарегистрировано 3 тысячи 447 ДТП, при которых 103 человека погибли, еще 4 тысячи 107 получили травмы.

«По вине водителей совершено 3 тысячи 408 ДТП, при которых погибло 95 человек и 4 тысячи 073 травмированы. С участием детей зарегистрировано 732 дорожно-транспортных происшествий, погибло 9 детей, травмировано 813 ребенка. Основными видами нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств, способствовавшие фактам дорожно-транспортным происшествиям, стали: нарушение скорости движения в населенных пунктах – 995; нарушение правил маневрирования. Основными причинами ДТП по вине водителей являются: наезд на пешехода – 1623; попутное столкновение – 679; наезд на препятствие – 122», - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

Спикер также проинформировал, что с начала года полицейскими за нарушения Правил дорожного движения всего составлено 324 тысячи 987 административных протоколов. 12 тысяч 554 из них в отношении пешеходов, 3 тысячи 143 водителей за нарушение проезда пешеходных переходов, еще 7 тысяч 524 водителя привлечены к ответственности за нарушение проезда перекрестков.

Кроме того, в ДВД отметили, что по результатам предыдущей отработки, которая была проведена 27 и 28 сентября, было выявлено 1 тысяча 632 нарушения ПДД. В их числе 35 фактов нарушения проезда пешеходных переходов и 368 – фактов нарушения правил движения пешеходами.

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