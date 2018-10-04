В Иране казнили девушку за убийство мужа-мучителя

Правозащитники со всего мира пытались спасти её от страшной участи.

Зейнаб Секаанванд была выдана замуж в пятнадцать лет и два года спустя убила супруга. В 2014 году девушку приговорили к смертной казни через повешение, и теперь жестокий приговор был приведён в исполнение, сообщает Life со ссылкой Daily Mail.

Девушка просила мужчину дать ей развод, но он не согласился, и в 2012 году отчаявшаяся Зейнаб зарезала супруга. Вскоре её арестовали и доставили в полицейский участок. Там, по словам девушки, её избивали в течение двадцати дней — пока она не призналась в совершённом преступлении. Позже Зейнаб отрицала убийство, но её слова никого не убедили.

Девушку отправили в тюрьму, а в 2014 году суд Ирана вынес решение — Зейнаб должна быть казнена через повешение. Правозащитники со всего мира пытались спасти её от страшной участи и обращали внимание властей Ирана, что Зейнаб совершила преступление, будучи несовершеннолетней. К несчастью, убедить иранский суд пересмотреть приговор не удалось.

Сообщается, что в ожидании казни Зейнаб встретила свою любовь и вышла замуж. Несколько месяцев назад стало известно, что девушка беременна, поэтому властям пришлось перенести её казнь до момента родов. Но эта история закончилась трагически — несколько дней назад Зейнаб родила мёртвого ребёнка, а два дня спустя её повесили. При этом убедительных доказательств виновности девушки в убийстве так и не было предоставлено.

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