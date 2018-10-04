Зачем казахстанские боевые пловцы взрывали берег в Капчагае

Таким образом боевые пловцы и амфибийные группы десантно-штурмовых войск успешно уничтожили условных террористов.

Разведчики Министерства обороны Казахстана провели учебную спецоперацию по ликвидации вооруженного противника. Группа водолазов успешно высадилась на берег и штурмом взяла укреппозиции террористов. Что это было, читайте в репортаже Zakon.kz.

У берега водохранилища в городе Капчагай прошло совместное тактико-специальное учение "поиск-2018". На совместной операции силами и средствами разведывательных подразделений государств-членов ОДКБ в центре водной подготовки Вооруженных Сил РК перед боевые пловцы и амфибийные группы десантно-штурмовых войск выполнили задачу по обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Бойцов на место событий доставили быстроходные катера. После сброса на воду, группа водолазов выдвинулась к берегу. На небольшом возвышении расположилась группа террористов, которые, к слову, безмятежно готовили плов, попутно охраняя территорию. Высадившись на берег, отряд пловцов под грохот отвлекающих взрывов, штурмом взял лагерь с террористами. Зачистив территорию, группа без потерь эвакуировалась из зоны операции.

По словам командования, поставленные задачи выполнены в полном объеме, учебные вопросы достигнуты. Для спецоперации военные использовали пузырьковые аппараты закрытого цикла, а также специальные гидрокостюмы. В последний вода постоянно циркулирует, нагреваясь от температуры тела.

Как оказалось позже, в Казахстане стать одним из членов боевого отряда пловцов задача очень трудная. Помимо необходимых физических данных, бойцам необходимо пройти тест на IQ (показатели должны быть выше среднего), выдержать полиграф и пройти тестирование на стрессоустойчивость и умение мыслить в нестандартных ситуациях. Полностью посмотреть ход операции, вы можете в нашем коротком видеоролике.

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