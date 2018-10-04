Эксперты и политики из 30 стран мира примут участие в 4-м ежегодном заседании "Астана Клуба"

Среди ожидаемых гостей форума - бывшие и действующие главы государств и правительств, крупные дипломаты, руководители ведущих мозговых центров и эксперты с мировым именем.

12-13 ноября в "Назарбаев Центре" состоится четвертое ежегодное заседание "Астана Клуба" - авторитетной международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих экспертов, политиков и дипломатов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Ключевая миссия "Астана Клуба" - обсуждение глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Евразии в частности, а также доведение до мировой экспертно-политической аудитории внешнеполитических месседжей Казахстана.

В нынешнем году в работе "Астана Клуба" примут участие более 50 спикеров из 30 стран мира, в числе которых Австрия, Афганистан, Бельгия, Египет, Италия, Кыргызстан, Пакистан, Польша, Португалия, Великобритания, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Китай, Норвегия, Россия, Сербия, Словения, Хорватия, США, Швеция и Япония.

Среди ожидаемых гостей форума - бывшие и действующие главы государств и правительств, крупные дипломаты, руководители ведущих мозговых центров и эксперты с мировым именем.

Работа экспертов в рамках 4 заседания Клуба будет сосредоточена вокруг главной темы, обозначенной следующей формулировкой - "На пути к Большой Евразии: как построить общее будущее?". Выбор темы обусловлен глобальными процессами в мире и регионе Евразия, связанными с возрастающим изоляционизмом, торговыми и санкционными войнами, новыми угрозами безопасности.

Особое внимание эксперты обратят на перспективы новой стратегической архитектуры в Евразии в условиях формирующейся многополярности и усиления держав среднего размера, выступающих не объектами, а субъектами новой геополитической реальности.

В ходе панельных сессий Клуба будут также рассмотрены различные сценарии будущего Большой Евразии, перспективы развития инициативы "Пояс и путь", Евразийского экономического союза, а также современные процессы трансформации в Центральной Азии.

Организаторами Клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы.

По словам Ержана Салтыбаева, директора Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы: "Сегодняшний миропорядок характеризуется определением "кризис глобализации" - эффективность международных институтов и торговых соглашений ставится под вопрос, а глобальной безопасности угрожают многочисленные конфликты. Очевидно, что формальные переговорные методы малоэффективны и, чтобы победить хаос, нужна неформальная дипломатия. Именно поэтому оценка текущих глобальных вызовов, возможных рисков и меры по противостоянию им – ключевые составляющие повестки "Астана Клуба".

В рамках нашей работы мы стремимся сформировать открытый диалог между странами, что позволяет услышать мнение каждого государства, активно заинтересованного в укреплении международного сотрудничества".

Добавим, многие сессии Астана клуба проходят по правилам "Чатэм хаус", когда сохраняется анонимность экспертных мнений. Такой принцип способствует выстраиванию откровенного и доверительного профессионального разговора.

Первое заседание Астана клуба состоялось 8-12 ноября 2015 года, темой обсуждения стала "Геоэкономика Евразии". В мероприятии приняли участие порядка 50 ведущих представителей интеллектуальной и политической элиты из 15-ти стран мира (Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия, США, Турция и др.).

В рамках второго заседания Клуба, прошедшего 14-16 ноября 2016 года, обсуждались возможности и вызовы предстоящих трансформаций на пространстве Евразии. В его работе приняли участие представители интеллектуальной и политической элиты из 21-ой страны мира (Великобритания, Германия, Индия, Иран, Китай, Россия, США, Турция, Франция, Япония и др.).

Третье заседание Клуба состоялось 13-14 ноября 2017 года и прошло под девизом "Большая Евразия – 2027: конфронтация или партнерство", объединив участников из 27-ми стран мира. Это видные политические деятели, дипломаты, известные политологи, авторитетные ученые и ведущие эксперты крупнейших "мозговых центров" США, России, Китая, Индии, стран Европы, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Впервые в работе Клуба принимали участие политики высшего ранга - экс-главы государств Абдулла Гюль (Турция), Вацлав Клаус (Чехия), Данило Тюрк (Словения).

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