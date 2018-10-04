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Атака клонов. В Сети нашли "пузатого двойника" Трампа

На кадрах мужчина рассматривает товары в магазине.

Фото : © AFP 2018 / Mandel Ngan4 октября 2018, 17:07

В Сети набирает популярность видео с мужчиной, поразительно похожим на президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

На кадрах мужчина, одетый в клетчатую рубаху и бейсболку, рассматривает товары в магазине. Пользователи соцсетей отметили, что даже мимика делает его похожим на главу Белого дома, и посоветовали спецслужбам нанять этого человека в качестве двойника Трампа.

"Я словно заглянул в параллельную вселенную!" — отметила @shempenny.

"Серьезно, мне пришлось несколько раз приглядеться, прежде чем я понял, что это не он", — написал @powerlinep.

"Атака клонов!" — поразился @AzKELLY.

В комментариях предположили, что на запись действительно попал президент, который просто "взял выходной и пошел по магазинам". Однако другие пользователи резонно указали на то, что у Трампа никогда не было настолько большого "пивного пуза", как у человека на видео.


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