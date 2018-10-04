Атака клонов. В Сети нашли "пузатого двойника" Трампа
На кадрах мужчина рассматривает товары в магазине.
В Сети набирает популярность видео с мужчиной, поразительно похожим на президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.
На кадрах мужчина, одетый в клетчатую рубаху и бейсболку, рассматривает товары в магазине. Пользователи соцсетей отметили, что даже мимика делает его похожим на главу Белого дома, и посоветовали спецслужбам нанять этого человека в качестве двойника Трампа.
Wow, @realDonaldTrump's doppelganger???? pic.twitter.com/fsuTcNdD58— PolishPatriot???????????? (@RealPolPatriot) 2 октября 2018 г.
"Я словно заглянул в параллельную вселенную!" — отметила @shempenny.
"Серьезно, мне пришлось несколько раз приглядеться, прежде чем я понял, что это не он", — написал @powerlinep.
"Атака клонов!" — поразился @AzKELLY.
В комментариях предположили, что на запись действительно попал президент, который просто "взял выходной и пошел по магазинам". Однако другие пользователи резонно указали на то, что у Трампа никогда не было настолько большого "пивного пуза", как у человека на видео.
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