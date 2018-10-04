Велопробег пройдет в Алматы на выходных

Протяженность маршрута составит более 9 км.

В это воскресенье, 7 октября в рамках городской программы "Спорттық Алматы" пройдет четвертый осенний массовый велопробег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Все желающие соберутся в 08:30 утра на территории БЦ "Нурлы Тау" и стартуют в 09:00 ч. Они проедут по проспекту Аль-Фараби, затем повернут на улицу Гагарина, далее на Тимирязева и финишируют на территории ЦКДС "Атакент". Протяженность маршрута составит более 9 км.

По традиции на старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.

Организаторы напомнили, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы "Спорттық Алматы", направленной на развитие массового спорта в мегаполисе станет восемнадцатым из 21 запланированного в этом году.

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