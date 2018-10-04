Мы, как инвесторы, уверены в экономике проекта - Жамишев о МПФ

Кредитор от государства и частный инвестор нашли друг друга в проекте строительства Макинской птицефабрики.

У Серика Толукпаева, владельца Усть-Каменогорской птицефабрики (УКПФ), хорошо получается выращивать бройлеров и организовывать эффективные каналы продаж охлаждённой курятины. А у Болата Жамишева, председателя правления "Банка развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек"), есть талант находить таких инвесторов, как Серик Толукпаев, и встраивать банковский кредит в развитие прибыльного бизнеса, пишет Forbes.

Кредитор от государства и частный инвестор нашли друг друга в проекте строительства Макинской птицефабрики (МПФ). Первая очередь предприятия мощностью 25 000 тонн мяса птицы в год открылась 28 сентября в селе Байсуат Буландинского района Акмолинской области

Как все начиналось

- Я с очень большой теплотой вспоминаю приезд руководства банка, прежде всего руководителя - господина Жамишева. Он приехал непосредственно на УКПФ. Я показал ему несколько слайдов. Там был один очень интересный элемент: как мы зарабатываем на торговле больше, чем остальные игроки. И я видел, как это моментально было взято во внимание, что компания имеет конкурентное преимущество, - рассказал журналистам учредитель АО "Aitas KZ" (владелец УКПФ и МПФ).

"Aitas KZ" имеет сеть дистрибуции своей продукции под брендом "Кус&Вкус". Поэтому неслучайно проект строительства МПФ понравился банкирам БРК. Г-н Жамишев так отозвался о деловых качествах Серика Толукпаева, принимающего на себя все риски по проекту.

- Он очень активно финансирует самостоятельно объекты. Та же инфраструктура [МПФ] за счёт бюджета шла с отставанием. И он финансировал её из собственных средств, - сказал финансист журналистам в ходе церемонии открытия МПФ.

Первая очередь предприятия обошлась в 33,5 млрд тенге. 16,1 млрд тенге в виде займа на 10 лет по Программе индустриализации предоставил БРК. Учитывая валютные риски, банк предоставил заёмщику долгосрочный заём в тенге. В БРК полагают, что колебания курса тенге не отразились на инвестиционной фазе проекта, поскольку заёмщик сразу же конвертировал необходимую для покупки импортного оборудования сумму.

Остальной объём инвестиций вложили Aitas KZ, в том числе путём привлечения в свой капитал ЕБРР с долей около 13%, и АО "Baiterek Venture Fund" (в структуре АО "Казына Капитал Менеджмент" - ККМ, "дочка" холдинга "Байтерек") с долей 6%. На открытии птицефабрики председатель правления ККМ Ардак Касымбек отметил, что компания, управляя 13-ю фондами, заинтересована в инвестициях в подобные перспективные проекты в регионах страны.

- И сегодня для нас очень ответственно и почётно принимать участие в качестве одного из основных инвесторов в реализации проекта, который имеет потенциал для того, чтобы занять лидирующие позиции в своей отрасли не только в Казахстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе, - добавил г-н Касымбек.

Об экономике проекта и IPO как идее

- Мы, как инвесторы, очень уверены в экономике проекта, и полагаем, что примем участие и в финансировании второй очереди, - не стал томить ожиданием акционера Aitas KZ г-н Жамишев.

О привлекательности экономики проекта в ходе посещения предприятия говорили не раз.

Вторая очередь МПФ такой же мощностью (25 000 тонн курятины в год), которая, как ожидается, будет введена в строй в 2020 году, сделает птицефабрику крупнейшей в Центральной Азии. К тому времени предприятие сможет производить до 50 000 тонн мяса курицы в год – до 9 000 бройлеров в час (!). По данным Союза птицеводов Казахстана, за 2017 год потребление курятины в стране составило 341 000 тонн. То есть только одна МПФ в две очереди сможет покрыть до 15% внутреннего рынка мяса птицы. А ведь в планах (после 2022 года) г-на Толукпаева третья очередь – уже на 50 000 тонн. И это неудивительно, поскольку сердце фабрики, завод по переработке птицы (ЗПП), рассчитан на 100 000 тонн производства мяса курицы в год. Aitas KZ нужно окупать инвестиции, прежде всего в инфраструктуру для работы ЗПП. Частный инвестор за свой счёт протянул ЛЭП, построил подстанции, установил газовые котлы, подвел дороги к производственным объектам.

Неслучайно идея IPO витала тонкой дымкой в воздухе праздника первого цыпленка. Но это дальняя перспектива, рассматривается с достижением МПФ мощности 100 000 тонн.

- Мы в основном рассчитываем на собственный капитал, на кэш, который мы зарабатываем через операционную деятельность. Есть идеи, но более предметно пока рано говорить. Мы смотрим на возможность IPO после 2024 года, - пояснил г-н Толукпаев.

Пока на МПФ заработал инкубатор, где 6 сентября заложили первое яйцо, а в конце месяца вылупились первые цыплята. Помимо ЗПП, первая очередь включает 4 бройлерные с 12 птичниками на каждой, свой кормоцех и другие объекты.

Ключевой рынок сбыта продукции МПФ – Астана, куда первые поставки ожидаются после Нового года под брендом "Кус&Вкус". Продукция МПФ на столичном рынке постепенно заменит "сестринскую" курятину производства УКПФ. Кроме Астаны, фабрика ориентирована на северный регион: Петропавловск, Кокшетау, Костанай, а также Караганду. Что касается экспорта, об этом можно будет говорить после запуска второй очереди фабрики. Г-н Толукпаев оценивает потенциальный экспорт в 10-15% от объёма производства, а главными рынками видятся Россия, Узбекистан и Кыргызстан. УКПФ, к примеру, ежемесячно экспортирует в РФ порядка 300-400 тонн.

О том, что охлаждённая курятина как продукт может составить большую конкуренцию импортной (замороженной) продукции, не забывают и в БРК. МПФ, работая в две очереди, позволит сократить долю импорта в Казахстан куриного мяса с 50% до 30%. На это обратил внимание независимый директор БРК Антонио Сомма.

- В своем секторе Макинская птицефабрика движется вверх по цепочке создания стоимости, поскольку она специализируется на переработке. Продвижение цепочки добавленной стоимости, деятельность с высокой добавленной стоимостью, долгосрочная устойчивая занятость, импортозамещение - это международный стандарт диверсификации. И этот подход был рекомендован ОЭСР для укрепления развития экономики Казахстана, - подчеркнул г-н Сомма.

По ту сторону кредита

За расчетами банкиров и прибылями инвесторов стоят люди – жители небольшого города Макинск, что находится в двухстах км от Астаны. Необустроенный Макинск (видел своими глазами) контрастирует на фоне благополучной столицы. В этом городке проживает около 17 000 человек. Первая очередь МПФ трудоустроила 700 человек, 90% из которых – местные жители. Вторая очередь предприятия позволит увеличить численность персонала до 900 человек. Учитывая, что в среднем казахстанская семья включает 5 человек, работа птицефабрики скажется на благополучии около 4 500 человек – более четверти населения Макинска. О социальном аспекте проекта рассказала независимый директор БРК Марсия Фавале:

- Прежде чем финансировать проект, мы анализируем бизнес-предложение, бросаем вызов прогнозам и моделям, рассматриваем соответствующую структуру финансирования и, конечно же, оцениваем руководство и акционеров. Как немаловажные, мы рассматриваем экономические последствия инвестиций не только в секторе, но и главное - влияние на население Казахстана.

P. S. О первой казахстанской курятине в сети KFC

Под занавес вояжа по объектам МПФ узнал от вице-президента Aitas KZ Евгения Кима о том, что компании удалось пройти жёсткий технический аудит сети ресторанов быстрого питания KFC и подписать контракт. Первая партия казахстанской продукции в объёме 40 тонн отправлена в августе с УКПФ, 70 тонн планировалось поставить по итогам сентября. В планах - увеличить объёмы поставок, в том числе за счёт продукции МПФ. Речь идёт исключительно о куриных крылышках – такова структура потребления продукции KFC в Казахстане. Наши люди (и я в том числе) предпочитают именно эту часть курятины, в отличие от жителей других стран, которым больше нравится голень.

Данияр Темирбаев.

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