Дефицит мяса птицы на рынке Алматы не ожидается - акимат

Поводов для волнения населения нет.

В Алматы не ожидают дефицита мяса птицы на рынке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление сельского хозяйства и ветеринарии акимата г. Алматы.

Специалисты Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы на ежедневной основе проводят мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары.

Согласно анализу, с начала года отмечается небольшое повышение цены на мясо кур. На конечной стоимости продукции сказался ежегодный рост цен на кормовые добавки. Только в этом году стоимость на них выросла в среднем на 3%.

Помимо этого, имеет место и повышение цен на ГСМ, повлекшее за собой удорожание логистики. На сегодняшний день, средняя стоимость куриной тушки на рынках города варьируется в районе 720-780 тенге.

Вместе с тем, дефицита мяса птицы в Алматы не наблюдается.

«Запасов мяса кур в торговых сетях и на складах имеется в достаточном количестве. Поводов для волнения населения нет, -сообщила заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, Карлыгаш Абдижаббарова. - Уже в ближайшее время одна из ведущих казахстанских птицефабрик начнет поставку новой партии продукции в торговые сети, тем самым урегулировав процент содержания птицы на рынке».

Также со следующих выходных в Алматы начнется сезон расширенных ярмарок. На ярмарках продукция, в том числе мясо кур, будет реализовываться по цене ниже рыночной на 15%.

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