Вы - основа нашей партии: Маулен Ашимбаев поздравил учителей

Маулен Ашимабаев поздравил коллектив гимназии с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил педагогов за их мастерство и заботу о детях.

Учителя столичной гимназии №83 каждый день совершают маленький подвиг. Работа местных педагогов несколько отличается от их коллег. Вместе с обычными учениками в этой школе учатся ребята с ограниченными возможностями.

В школе постарались максимально создать безбарьерную среду, чтобы все ученики чувствовали себя на равных. Во всех классах, коридорах, в столовой и на лестницах установлены поручни, имеется пандус, для нужд детей с инвалидностью переоборудован школьный санузел, кабинеты оснащены специальными партами.

На встрече с педагогами Маулен Ашимбаев рассказал о реализации ряда партийных проектов, которые «Нұр Отан» сегодня реализует по всей стране. Он также подчеркнул, что учителя составляют основу партии «Нұр Отан», активно участвуя в разъяснении и реализации политики Главы государства.

- За все свои достижения каждый из нас находится в неоплатном долгу, в первую очередь, перед своими родителями и во вторую – перед своими учителями. Одним из залогов успешного развития нашей страны является сильная система образования. А это значит, что все вы своим ежедневным трудом вносите значительный вклад в поступательное развитие Казахстана. За это, за ваш благородный труд от себя лично и от имени нашей партии хочу выразить вам огромную признательность, - сказал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», обращаясь к педагогам.

Маулен Ашимабаев поздравил коллектив гимназии с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил педагогов за их мастерство и заботу о детях.

- Мы очень благодарны партии «Нұр Отан» за то, что они посетили нашу школу и поздравили нас с этим замечательным праздником, вручили грамоты учителям за их педагогический труд. Мы от души говорим им спасибо! Для нас очень важно, чтобы наш труд был замечен. Считаю, что каждый учитель в своей ежедневной работе делает большое дело, – сказала учитель русского языка и литературы Рымтай Селюбаева.

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