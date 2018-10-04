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В Алматы произошел пожар

Горел второй этаж двухэтажного здания.

Фото : kp.kz4 октября 2018, 18:41

Вечером в четверг, 4 октября, в Алматы произошел пожар в двухэтажном здании, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В 18:00 часов на пульт ДЧС поступило сообщение о горении второго этажа 2-этажного строения по адресу: Медеуский район, ул. Ашимбаева, 2. Первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова в 18:11. С места информация подтвердилась: горел второй этаж двухэтажного отдельно стоящего здания.

Сотрудникам потребовалось четыре минуты, чтоб локализовать возгорание.

Время локализации - 18:15 часов. Пожар ликвидирован в 18:49 часов. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.


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