Туберкулез в Алматы: санврачи рассказали о текущей ситуации

Санэпидемиологи констатируют: около 25% ежегодно выявляемых и регистрируемых в Алматы больных туберкулезом - жители Алматинской области и других регионов.

О риске заражения ребенка в случае болезни его матери туберкулезом и зафиксированных в мегаполисе случаях рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в Департаменте охраны общественного здоровья Алматы.

Заболеваемость туберкулезом ежегодно снижается во всех группах населения. В 2017 году туберкулезом заболели 5 беременных и 33 женщин в послеродовом периоде (итого 38 заболевших женщин против 44 заболевших в 2016 году), среди детей до 14 лет туберкулезом заболели 22 ребенка, 9 из них - дошкольного возраста.

За 9 месяцев этого года заболели 2 беременных и 16 женщин в послеродовом периоде, среди детей до 14 лет туберкулезом заболели 19 детей, из них 9 - дошколята.

«Заболевшие туберкулезом в нынешнем году беременные женщины страдали заразной формой с бактериовыделением в начальной стадии развития, они встали на диспансерный учет гинеколога в срок 12-13 недель беременности и состояли на учете до родов. Туберкулез у них был выявлен при обращении в поликлиники с характерными для туберкулеза жалобами. Работа врачей поликлиник построена так, что в случае наличия у обратившихся клинических признаков туберкулеза их обязательно выявят и направят на лечение к фтизиатру. При взятии на гинекологический учет по беременности с женщинами проводят собеседования и разъясняют, что в случае возникновения патологических отклонений здоровья и течения беременности им следует немедленно обратиться к своему врачу гинекологу», - рассказала заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Алматы Асель Калыкова.

Сложность выявления туберкулеза у беременных в том, что беременным нельзя лишний раз делать флюрографию, облучаться.

По словам санэпидемиологов, возбудители туберкулеза микробактерии не проникают через плаценту больной туберкулезом матери, но туберкулез у женщины может привести к осложнениям беременности. К ним относятся угроза прерывания беременности или выкидыш, тяжелый токсикоз, дефицит железа в организме, кислородное голодание плода и его недоразвитие, возможное инфицирование плода в случае нарушения целостности плаценты, гибель плода из-за интоксикации.

По правилам, если у беременной женщины выявлен туберкулез, то она подлежит немедленному лечению. Внутриутробное заражение встречается в очень редких случаях. Кроме того, новорожденный может заразиться во время родов. Поэтому у беременных больных обязательно проводят обследование плаценты на целостность для исключения возможного заражения новорожденного туберкулезом. После родов ребенок должен быть изолирован от матери до ее выздоровления.

В целом, по Алматы фиксируется снижение заболеваемости - с 634 случаев в 2016 году до 623 случаев в 2017 году. За 9 месяцев этого года зарегистрировано снижение заболеваемости туберкулезом до 464 случаев (за аналогичный период прошлого года 490 случаев).

Санэпидемиологи констатируют: около 25% ежегодно выявляемых и регистрируемых в Алматы больных туберкулезом - жители Алматинской области и других регионов, обращающиеся в медицинские организации Алматы с понятным стремлением получить высококвалифицированную помощь, а также прибывшие в поисках работы и заболевшие в этот период.

Врачи советуют при первых признаках туберкулеза обращаться к врачам. Тем более, что сейчас заболевшие люди не лежат месяцами в закрытых тубдиспансерах. Изоляция требуется только в самом начале. А когда возбудитель перестает выделяться, больных отпускают домой и переводят на амбулаторное лечение.

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