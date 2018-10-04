В Туркестанской области учителей будут трудоустраивать без участия директора

Регион борется с коррупцией.

В Туркестанской области усилят борьбу с коррупцией и повысят ответственность акимов районов, городов и руководителей управлений. Об этом сегодня на прошедшем совещании по вопросам профилактики и недопущению коррупционных правонарушений сообщил аким области Жансеит Туймебаев. Глава региона напомнил, что в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения, принимаются самые строгие меры. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Кроме того, в ходе совещания с докладом выступил руководитель государственно-правового отдела аппарата акима Туркестанской области Н. Ешенкулов. Он отметил, что в Послании Главы государства и в Плане Нации «100 конкретных шагов» поставлена задача по усилению борьбы с коррупцией. Также он сообщил, что в области продолжается работа по пресечению и ограничению проявлений коррупции.

В этом году за 8 месяцев в области зарегистрировано 170 фактов коррупции, в том числе 25 государственных служащих местных исполнительных органов обвиняются в коррупционных правонарушениях. Тем не менее, за последние годы наблюдается снижение фактов коррупции среди сотрудников местных исполнительных органов. Так, если в 2016 году было зарегистрировано 44 случая, то в 2017 году зарегистрировано 40 случаев. Отметим, основная часть преступлений, связанных с коррупцией, приходится на Сарыагашский, Сайрамский и бывший Мактааральский районы. В отношении сотрудников аппарата акима районов зарегистрировано семь случаев, в отношении акимов выявлено шесть фактов коррупции.

Несмотря на проводимую работу, факты коррупции часто встречаются в сфере образования. По словам заместителя руководителя областного управления образования А. Садыковой, в целях профилактики коррупции в регионе управлением приняты меры по цифровизации ряда услуг. К примеру, проводится автоматизация процесса постановки на очередь и направления в дошкольные образовательные организации. На сегодняшний день более 12 тыс. детей зачислены в детские сады. Таким образом, уменьшено влияние человеческого фактора, все заявки сортируются в электронном виде. Более того, система jсumys.sitcen.kz внедрена во всех 902 (100%) школах области. 54 868 учащихся зачислены в 1 класс в электронном виде. С помощью системы на работу принято более 320 учителей. В настоящее время в системе размещены 652 вакансии.

Также рассматривается предложение об исключении из компетенции директоров школ возможность решения вопросов приема на работу технических работников, передав данную компетенцию в аутсорсинг.

Вместе с тем, на совещании обсудили нарушения в сферах земельных отношений и государственных закупок, было сказано о необходимости усиления работы комиссии по борьбе с коррупцией.

В свою очередь, заслушав отчеты руководителей управлений, Ж. Туймебаев поручил акимам районов, городов и руководителям управлений усилить борьбу с коррупцией, а также подчеркнул, что нужно честно служить своей стране.

"Коррупция - это эпидемия общества. Поэтому необходимо продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры среди населения, проводить культурно-просветительскую работу в организациях образования. При антикоррупционной комиссии должна быть создана рабочая группа для проведения внутренней аналитической работы. Государственные учреждения должны быть открытыми и прозрачными, оказывать качественные услуги", - сказал Ж.Туймебаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!