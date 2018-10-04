Половина баннеров в Алматы не имеет разрешений

Об этом рассказали в управлении архитектуры города.

В управлении архитектуры и градостроительства города прокомментировали ситуацию о демонтаже вывесок в ТРЦ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со слов заместителя руководителя УАиГ Алматы Нуржана Кенжебекова речь шла не о демонтаже вывесок, а о рекламе.

«В июле всем крупным торгово-развлекательным центрам и торговым домам мы направили письма о наличии налоговой задолженности за размещение наружной (визуальной) рекламы. Мы видим, что назрела двоякая ситуация. Они, не поняв сути вопроса, посчитали, что мы хотим демонтировать вывески. Речь шла о незаконно установленной наружной рекламе, которая подразумевает рекламу услуг. К примеру, в ТЦ «Мерей» на фасаде размещены: «Детские товары, игрушки, одежда, обувь, дисконт-центр и прочее», вот, что является рекламой. Также, и в других ТРЦ и торговых домах, как «Белый ветер», Mart, Maxima, «Спутник», «Рамстор», «Ритц Палас» висят баннеры с сообщением об акциях, скидках, распродажах с указанием телефонов и адресов. На них, у многих нет разрешений. В этом вопросе наши претензии. В уведомлениях четко написано «демонтировать наружную (визуальную) рекламу», - ответил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы Нуржан Кенжебеков.

Также он отметил, что одно из ТРЦ уже устранил замечания, касающиеся незаконно размещенных баннеров.

В ведомстве сообщили, что по городу размещено более 16 тысяч объектов наружной рекламы и почти половина из них не имеет разрешений. И это касается не только крупных ТРЦ и торговых домов, но и ресторанов, кафе, магазинов, салонов красоты и прочих мелких субъектов МСБ, как «шашлычницы» и «донерные».

К концу октября уведомления о демонтаже наружной (визуальной) рекламы получат уже все организации.

«До 15 числа каждого месяца мы проводим мониторинг баннеров, рекламных конструкций на улицах и фасадах города. Все сведения отправляются в департамент государственных доходов. Мы хотим донести до предпринимателей, что перед тем, как размещать рекламу, объявление, акции необходимо обратиться в уполномоченный орган для разрешения. Все это делается бесплатно, в течение 5 рабочих дней. Однако после того, как отчет с фото-фиксацией был произведен, мы обязаны направить данные в департамент госдоходов. А те уже уведомляют предпринимателей о налоговой задолженности, вплоть с блокированием банковских счетов», - пояснил Н. Кенжебеков.

По их данным, только за прошлый год в департамент госдоходов было направлено 3 млрд тенге налоговых отчислений по рекламе.

Н.Кенжебеков также пояснил, что мониторинг по рекламе проводит их подведомственная организация.

«Что касается ТОО «Алматы Генплан» - государственной организацией со 100% долей акимата Алматы. ТОО является нашей подведомственной организацией. Они выиграли конкурс на общих основаниях. Поэтому проводят мониторинг и фото-фиксацию всех изображений по городу, а отчет направляют в наше управление», - добавил он.

Кроме того, размер налогообложения в месяц может составить от 2 МРП по 200 МРП (от 4810 до 481 000 тенге - прим. ред.) в зависимости от размера баннера.

В УАиГ пояснили, что рекламой является любая распространяемая и размещаемая информация, направленная на реализацию товаров и услуг для получения прибыли. К ней не относятся вывески, афиши с репертуаром, информационное табло с курсами валют и стоимостью горючего топлива.

Вывеска - это информация о роде деятельности физических и юридических лиц. Остальные информационные сообщения, такие как «Распродажа», «Скидки», «Лучшие товары», а также визуальное отображение товара или замысла, относятся к рекламе.

Напомним, в июле ТРЦ получили уведомления о нарушении размещения наружной (визуальной) рекламы. В октябре предприниматели объявили на заседании комиссии Палаты предпринимателей, что надзорный орган заставляет их убрать все вывески арендаторов с фасадов зданий.

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