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Автомобиль придавило снесенным бетономешалкой столбом в Алматы

Проводами повредило еще два автомобиля.

Фото : inform.kz4 октября 2018, 20:25

В Алматы бетономешалка снесла столб уличного освещения, который впоследствии упал на легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

ДТП произошло на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Тобаякова. Со слов водителя бетономешалки, он следовал по проспекту Сейфуллина в южном направлении, внезапно перед светофором, перед ним резко перестроилась автомашина, которая начала притормаживать. Чтобы избежать столкновения водитель бетономешалки вывернул руль вправо, и врезался в столб уличного освещения.

После того, как водитель бетономешалки стал сдавать назад, столб начал крениться и упал на, стоявший на светофоре автомобиль Hyundai, придавив легковушку. Помимо этого, проводами было повреждено еще два автомобиля.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели водителя Hyundai, который отказался от госпитализации. Других пострадавших нет.


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