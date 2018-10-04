Родители депортированных из Южной Кореи студентов будут судиться

Они хотят вернуть потраченные миллионы.

Родители, чьих детей депортировали из Южной Кореи, намерены судиться с частной компанией и вернуть миллионы, оплаченные за учебу за рубежом. Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев обещал помочь разобраться в непростой ситуации, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Молодые казахстанцы приехали учиться, но их депортировали из страны, как нелегалов. А поначалу все выглядело надежно. Частная компания обещала учебу в одном из топовых вузов Южной Кореи. Подготовка, обучение и проживание - все за 8,5 тысяч долларов с абитуриента. А это более 3 млн тенге. Но, спустя 1,5 месяца подготовительных курсов, 7 казахстанцев выселили из общежития университета. Якобы, они нарушили сроки пребывания в стране, а после выдворили на родину. Теперь в их паспортах стоят печати, запрещающие въезд в Южную Корею на срок от 2 до 5 лет. Оказалось, что образовательной программы, обещанной компанией, в университете нет и никогда не было.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

- С министерством иностранных дел постараемся в этой ситуации как-то разобраться. И уже по результатам: либо дать информацию, либо вынести какие-то дополнительные рекомендации для того, чтобы такие случаи в будущем не повторялись или повторялись как можно меньше.

Всего от рук мошенников пострадали 37 человек. 30 из них собирались учиться в Китае, но из-за "липовых" приглашений для въезда не смогли даже вылететь из Казахстана. По словам родителей, частная компания успела собрать около 73 млн тенге с абитуриентов. В правоохранительных органах ведется следствие в отношении двух подозреваемых – исполнительного директора и учредителя образовательной организации.

Айгуль Сеитказинова, сестра студента Миржана:

- В данный момент у нас очные ставки проходят. И, в том числе, я уже прошла очную ставку с исполнительным директором. Она ничего не отрицает, со всем соглашается, что произошло. Генеральный директор – одна только очная ставка была у одного родителя из Корейской программы. Она не соглашается, говорит, что мы врем.

Двое абитуриентов после выдворения из Южной Кореи все же поступили в казахстанские вузы, остальные пятеро из-за возникшего казуса потеряли целый учебный год. Теперь молодые люди смогут сдать Единое Национальное тестирование только в январе, и поступить в университеты, правда, на платные отделения.

Примечательно, но у частной образовательной компании есть представительство еще и в Узбекистане. И не исключено, что после всех следственных мероприятий сумма ущерба, нанесенного мошенниками абитуриентам, мечтавшим о зарубежном образовании, окажется в разы больше.

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