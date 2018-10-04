Как влияет лапша быстрого приготовления на организм

Специалисты подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.

Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда. К такому выводу пришли ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, проанализировавшие состав "Доширака", передает РИА Новости.

В опубликованной на сайте университета статье отмечается, что лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.

Некоторые из этих компонентов не являются полезными, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут".

Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.

"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.

Семиченко призвала подходить к выбору продуктов разумно.

"В ложке — лекарство, а в чашке — яд. В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только "Дошираком" нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров", — заключила она.

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