Караченцов попал в больницу

У артиста диагностировали воспаление легких.

Актер был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Николай Караченцов находится в комфортной палате, а рядом с ним дежурит супруга Людмила Поргина. Артисту прописали много препаратов, чтобы поправить здоровье, пишет СтарХит.

Николай Караченцов борется с онкологическим заболеванием, однако его состояние улучшилось после наблюдения у врачей в клинике в Подмосковье. Сейчас известному актеру приходится регулярно проходить проверки у медиков, чтобы вовремя понять, если состояние будет ухудшаться. Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина постоянно находится рядом с ним. Недавно артист вновь попал в медицинское учреждение.

«Мы лежим в больнице уже несколько дней. Двустороннее воспаление легких – это непросто. Наша главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курсы химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли», — заявила жена Караченцова.

Известно, что у онкобольных воспаление легких случается часто после химиотерапии. Николаю Караченцову надо внимательно следить за здоровьем, так как воспаление начинается даже при любом вирусе. Заболевание лечится сильными препаратами.

«У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку. Стараемся поддерживать физическую форму и каждый день говорим ему: «Не надо сдаваться! Бороться и бороться!» В больнице у нас отдельная трехместная палата. Мы живем дружно вместе с медсестрой, которая, если мне нужно в магазин или на рынок, следит за мужем. Я же создаю ему боевое настроение, пою песни, рассказываю стихи. Вчера была на юбилее Лоры Квинт, потом рассказывала мужу, кто там и что спел. Ему было интересно», — поделилась Поргина.

Ранее Николай Караченцов проходил дорогостоящую лучевую терапию в Израиле. Тогда его супруге пришлось даже занимать деньги у многих знаменитых друзей актера. «Мне осталось вернуть только небольшую часть, а так уже полностью расплатилась. Спасибо многим моим друзьям, которые не бросают и помогают. Это и Никита Михалков, и Саша Калягин – удивительные люди», — делится жена Караченцова в разговоре с «Собеседником».

Если врачи разрешат, Поргина поедет с Караченцовым в отпуск. По ее словам, ее мужу очень хочется отдохнуть в жарких краях.

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