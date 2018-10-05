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В ДТП с участием «скорой помощи» погибла медсестра

ЧП произошло в Атырау.

Фото : inform.kz5 октября 2018, 00:06

4 октября при столкновении «скорой помощи» с автомобилем в Атырау погибла медсестра. О ДТП стало известно из социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вызов о произошедшем дежурному 103 поступил в 10:09 и сразу же был передан бригаде скорой помощи. Бригада прибыла на место в 10:15. В результате столкновения пострадали 4 человека. Медсестра скорой помощи скончалась на месте, пациентка, которую везли в кардиологию из Курмангазинского района, была госпитализирована с травмами средней тяжести в отделение нейрохирургии областной больницы», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

О состоянии еще двоих пострадавших не сообщается. В пресс-службе ДВД Атырауской области факт ДТП не прокомментировали.


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