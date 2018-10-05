"Кайрат" одолел финалиста двух последних сезонов Лиги чемпионов

При этом команда лишилась тренера из-за удаления.

Алматинский "Кайрат" обыграл португальский "Спортинг" во втором матче основного раунда Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

Игра четвертой группы Пути А проходила сегодня, 4 октября, в Косово и завершилась со счетом 2:1.

У "Кайрата" на пятой минуте забил Тайнан, а на 12-й - Ранжел Тайан. У "Спортинга" автором гола на 15-й минуте стал Эрик Мендонка.

При этом во втором тайме судья удалил главного тренера "Кайрата" Кака - он был вынужден досматривать игру с трибуны.

С шестью очками "Кайрат" возглавляет таблицу группы, а у "Спортинга" три балла. У белорусской "Лиды" и косоварского "Феникса", которые сыграли по одному матчу, пока очков нет.

В заключительном матче группы "Кайрат" 6 октября сыграет с "Лидой" - игра начнется в 22:00. В элитный раунд по Пути А проходят по три команды из каждой группы.

Ранее Лига чемпионов носила название Кубок УЕФА. На счету "Кайрата" две победы в этом турнире - в сезонах 2012/13 и 2014/15, а "Актобе" впервые играет в еврокубках. В свою очередь "Спортинг" трижды доходил до финала, включая и два последних сезона, в которых дважды уступал испанскому "Интер-Мовистару".

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