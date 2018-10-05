Павел Воля госпитализирован после концерта
Сам шоумен эту информацию пока никак не прокомментировал.
Фото : ©РИА Новости/Алексей Куденко5 октября 2018, 00:41
Известный шоумен и ведущий Павел Воля попал в одну из больниц в Иркутске. СМИ сообщают, что его госпитализировали с подозрением на аппендицит.
Отмечается, что Воля госпитализирован сразу после концерта.
Сам шоумен эту информацию пока никак не прокомментировал.
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