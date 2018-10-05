Почему iPhone 7 стал самым популярным в мире

По словам эксперта, это одно из устройств компании, которое, несмотря на выход новинок, будет получать обновления и стабильно работать.

"Яблочный" смартфон iPhone 7 стал самым популярным в мире благодаря своему соотношению цена — качество. Об этом в беседе с Лайфом рассказал эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец.

— iPhone 7, когда он только появился, удивил всех тем, что Apple отказалась от классического 3,5-мм разъёма для наушников, это вызвало бурю негодования, но, как мы видим, это не помешало телефону стать очень успешным и популярным, — сказал Побыванец.

Кроме того, по его словам, смартфон получил защиту от воды и стал "долгоиграющим смартфоном".

— То есть это то устройство, купив которое два года назад, вы до сих продолжаете им пользоваться, вы получаете обновления. Недавно вышла iOS 12, с которой телефон стал ещё быстрее работать, то есть Apple дополнила софт, на него ещё снизили цены, — продолжил эксперт.

По его мнению, iPhone 7 — очень удачный аппарат.

— Его успех можно объяснить тем, что, с одной стороны, он технологичный, с другой — он сейчас уже не так дорого стоит, как в момент своего выхода, и при этом он ещё будет обновляться несколько лет, так что это действительно такая очень удачная покупка, — резюмировал Побыванец.

Ранее стало известно, что iPhone 7 оказался самым популярным смартфоном Apple в мире. По данным компании Flurry Analytics, доля этой модели от общего числа активированных iPhone составляет 15,4%. На втором и третьем местах располагаются iPhone 7 Plus и 6S с долями в 12,73% и 12,4% соответственно.

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