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Комиссия в Павлодарской области предоставляла землю без аукциона и торгов

Совет по этике рассмотрит дисциплинарные дела.

Фото : из открытых источников5 октября 2018, 01:14

В Павлодаре совет по этике рассмотрит дисциплинарные дела членов конкурсной комиссии по предоставлению земельных участков в Щербактинском районе и исполняющего обязанности руководителя отдела ветеринарии Баянаульского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение членов совета вынесены дисциплинарные дела в отношении членов конкурсной комиссии по предоставлению земельных участков в Щербактинском районе. Выявлен ряд нарушений в работе земельной комиссии: предоставление земельной комиссией земельных участков без предусмотренных процедур - конкурсов (аукцион, торги), предоставление земельных участков без земельной комиссии, необоснованный приём заявок на участие в конкурсе по истечении срока приёма, а также необоснованный отказ в участии в конкурсе», - сообщили сегодня журналистам в пресс-службе департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

Эти дисциплинарные дела совет по этике рассмотрит на своём очередном заседании 5 октября в Павлодаре.

«Также будет рассмотрено дисциплинарное дело в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела ветеринарии Баянаульского района по факту совершения им правонарушения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 50 Закона «О госслужбе Республики Казахстан», согласно которому госслужащий не должен оказывать неправомерное предпочтение физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений», - дополнили в ведомстве
.


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