Девушка упала с девятого этажа и разбилась в Актау

На момент прибытия медиков девушка была еще жива, ее доставили в реанимационное отделение.

Трагическое происшествие случилось 4 октября, в доме №37 4 микрорайона. По предварительной информации медиков "скорой помощи", девушка совершила суицид, спрыгнув с девятого этажа жилого дома, и впоследствии скончалась, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Вызов на станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 12:27 часов. На момент прибытия медиков девушка была еще жива, ее доставили в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.

Пострадавшая спустя час и десять минут скончалась в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

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