Девушка упала с девятого этажа и разбилась в Актау
На момент прибытия медиков девушка была еще жива, ее доставили в реанимационное отделение.
Фото : NewTimes.kz5 октября 2018, 06:00
Трагическое происшествие случилось 4 октября, в доме №37 4 микрорайона. По предварительной информации медиков "скорой помощи", девушка совершила суицид, спрыгнув с девятого этажа жилого дома, и впоследствии скончалась, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
Вызов на станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 12:27 часов. На момент прибытия медиков девушка была еще жива, ее доставили в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.
Пострадавшая спустя час и десять минут скончалась в больнице от травм, несовместимых с жизнью.
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