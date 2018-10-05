Инвестиционные возможности Казахстана презентовали в Нью-Йорке

Казахстан видит перспективы в таких несырьевых секторах экономики как информационные технологии, добыча и металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, а также пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Инвестиционная конференция на тему "Казахстан в меняющейся Евразии" стартовала в Нью-Йорке 4 октября. Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра РК А. Жумагалиевым презентовала инвестиционные возможности Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Участниками мероприятия стали более 250 представителей крупных международных корпораций, среди которых такие компании, как Backer & McKenzie, Сhevron, GE Transportation Digital, RocketSpace Capital и другие.

На открытии конференции с приветственным словом от казахстанской стороны выступили Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев. Соединенные Штаты Америки всегда были стратегически важным партнером для Казахстана. За 26 лет Америка и Казахстан достигли беспрецедентного уровня взаимного доверия, приверженности и партнерства.

- Я здесь сегодня с очень важной миссией – обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых лидерами наших стран в Белом доме. Теперь настало время опираться на позитивные тенденции, складывающиеся в настоящее время для обеих стран, и продвигаться к проектам в области инноваций и знаний. В течение последних нескольких лет Казахстан завершил широкомасштабную программу реформ, что позволило улучшить деловой и инвестиционный климат, а также интегрировать нашу страну в региональную и глобальную торговлю, — сказал заместитель премьер-министра РК.

Казахстан видит перспективы в таких несырьевых секторах экономики как информационные технологии, добыча и металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, а также пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. В целях перехода к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях, в Казахстане активно внедряется программа цифровизации. В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» принимаются меры по развитию человеческого капитала, созданию электронного правительства и цифровой экономики, обеспечению широкополосной связи во всех уголках страны, а также поддержке инновационной экосистемы.

- По инициативе Главы государства Н. Назарбаева мы создаем Международный технопарк ИТ-стартапов (Astana Hub). Это уникальная площадка для ИТ-компаний, инвесторов и других лиц для продвижения цифрового развития. Официальная презентация запланирована на 5 ноября этого года. Я хотел бы пригласить вас всех на это важное событие. Призываю наших американских партнеров извлечь максимальную пользу из наших амбициозных планов. Мы приветствуем всех, кто готов использовать различные инвестиционные преференции и другие меры государственной поддержки. И, конечно же, инвестировать в Казахстан, — резюмировал А. Жумагалиев.

Кроме того, на полях конференции Заместитель Премьер-Министра РК А. Жумагалиев провел ряд двусторонних встреч с президентом по разведке и добыче в регионах Европа, Евразия и Ближний Восток компании Chevron Т. Леви, главным исполнительным директором компании Theia Group C. О’Ниллом, исполнительным вице-президентом компании Baron Services Р. Бароном, совладельцем компании RocketSpace Capital Л. Каганом, главным исполнительным директором компании Network 1 Financial Р. Хантомс, председателем и главным исполнительным директором компании W.R. Grace К. Коулом, а также главным стратегом по инвестициям компании Verno Capital Р. Нэшем. Были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и торговли. С казахстанской стороны во встречах также приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки Е. Казыханов, вице-министр по инвестициям и развитию РК А. Кабикенов, вице-министр энергетики РК Б. Акчулаков, председатель Правления АО НК «Kazakh Invest С.Туякбаев, председатель Правления АО НАТР М. Омаров и др.

В ходе конференции Управляющий Международного Финансового Центра Астана К. Келимбетов в свою очередь обсудил с участниками мероприятия возможности для ведения и развития международного бизнеса в Казахстане с учетом работы МФЦА и расширяющейся международной и региональной сети представительств Kazakh Invest, направленной на оказание поддержки инвесторов.

По итогам форума планируется заключение ряда договоренностей.

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