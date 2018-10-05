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Какое место занимает ФК "Астана" после второго тура группового этапа Лиги Европы

"Астана" дома обыграла французский "Ренн" со счетом 2:0.

Фото : sports.kz5 октября 2018, 06:46

В группе К Лиги Европы завершились матчи второго тура, сообщает Sports.kz.

"Астана" дома обыграла французский "Ренн" со счетом 2:0. На 64-й минуте Бахтиер Зайнутдинов вывел хозяев вперед, а уже в компенсированное время, на 91-й минуте, Марин Томасов забил второй мяч.

Во втором матче группы встречались чешский "Яблонец" и украинское "Динамо". Матч в Чехии завершился результативной ничьей — 2:2. Киевляне усилиями Виктора Цыганкова (8-я минута) и Дениса Гармаша (14-я) забили два быстрых гола, однако чехи сумели отыграться: на 33-й отличился Давид Говорка, а на 81-й — Михал Травник.

Таким образом, после двух туров "Астана" с четырьмя очками остается лидером группы К. Турнирное положение команд таково: "Астана" — 4 очка, "Ренн" — 3, "Динамо" — 2, "Яблонец" — 1.


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