Яблони зацвели в октябре в Шымкенте

Температура днем практически не опускается ниже 30 градусов.

Яблони зацвели в Шымкенте в начале октября, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Начало октября выдалось в Шымкенте по-настоящему летним. Температура днем практически не опускается ниже 30 градусов. Поэтому совсем неудивительно, что яблони, плоды на которых уже созрели, решили - опять пришла весна и зацвели.

Впрочем, повторным цветением шымкентцев не удивишь. В теплый октябрь в городе расцветали в прошлые годы и яблони, и сирень, и бульдонеж.

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