Талгат Ермегияев примет участие в судебном заседании по делу о коррупции в КУИС

Ермегияеву привозили алкоголь в колонию под видом минеральной воды и лимонада.

Талгат Ермегияев примет участие в заседании суда по делу о коррупции в отношении начальника КУИС Астаны и его зама, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Очередное заседание пройдет 5 онтября.

Как стало известно во время процесса, Ермегияеву привозили алкоголь в колонию под видом минеральной воды и лимонада. Позже спиртные напитки доставляли в комнату для свиданий и библиотеку, где экс-глава национальной компании "ЭКСПО" проводил большую часть времени. 4 октября в столичном суде озвучили показания свидетелей по делу о покровительстве бывшему высокопоставленному чиновнику, отбывающему наказание в колонии строго режима за коррупцию. Из материалов дела следует, что ВИП-осуждённый частенько встречался цитата "с важными персонами", которые приезжали к нему на дорогих внедорожниках. Находясь под стражей, Ермегияев платил сотрудникам тюрьмы, чтобы те - убирались и готовили ему еду. D ближайшее время в Астану доставят и самого - Талгата Ермегияева по делу о коррупции в колонии.

- В помещении фасовочного цеха Ермегияев ночевал периодически. Его также посещали важные персоны, одним словом жил как на воле. К нему неоднократно приходили гражданские люди, примерно в неделю 2 раза, а то и больше. Бывали случаи, когда прямо в помещении фасовочного цеха подъезжали важные персоны на джипах через шлюз, из которых выгружались несколько сумок, сказала судья Байконурского районного суда №2 Астаны Айжан Кульбаева.

По ее словам, до прибытия указанных лиц Мусаев снимал всех осужденных с промышленной зоны и отправлял всех в отряд, чтобы не было лишних глаз.

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