Эрдоган захотел провести референдум о вступлении в ЕС
По его словам, Брюсселю следует определиться со своей позицией относительно вступления Турции.
Фото : Сергей Гунеев / РИА Новости5 октября 2018, 07:48
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз затягивает процесс приема Анкары и заявил, что в стране может пройти референдум по этому вопросу. Об этом он сказал во время выступления на форуме в Стамбуле, передает РИА Новости.
"Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами. Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашему 81 миллиону, и посмотрим, что они скажу", — заявил турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Брюсселю следует определиться со своей позицией относительно вступления Турции.
"Не примете — так и скажите и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", — добавил он.
В апреле 2017 года Эрдоган заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по вступлению в Евросоюз.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940127-e43fcfe0ec20facf2b29f4b11d63db9f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...