Эрдоган захотел провести референдум о вступлении в ЕС

По его словам, Брюсселю следует определиться со своей позицией относительно вступления Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз затягивает процесс приема Анкары и заявил, что в стране может пройти референдум по этому вопросу. Об этом он сказал во время выступления на форуме в Стамбуле, передает РИА Новости.

"Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами. Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашему 81 миллиону, и посмотрим, что они скажу", — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Брюсселю следует определиться со своей позицией относительно вступления Турции.

"Не примете — так и скажите и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", — добавил он.

В апреле 2017 года Эрдоган заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по вступлению в Евросоюз.

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