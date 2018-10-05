Китай обвинил Соединенные Штаты в клевете

Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран.

Заявления вице-президента США Майка Пенса о вмешательстве Китая в американские выборы изобилуют клеветой, которая не имеет под собой никакой основы, Пекин выражает решительный протест, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.

"Соответствующая речь (Пенса – ред.) изобилует совершенно безосновательной критикой в отношении китайской внешней и внутренней политики, заявления о вмешательстве Китая в выборы США являются клеветой, они полностью сфабрикованы и вводят в заблуждение, Китай в отношении этого высказывает решительный протест", — цитирует слова дипломата сайт китайского МИД.

Как отметила Хуа Чуньин, Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран, у нас совершенно нет никакого интереса вмешиваться в выборы США.

По ее словам, "международное сообщество уже ясно увидело, кто по всякому поводу бесцеремонно вмешивается во внутренние дела других стран и наносит вред интересам других государств".

Дипломат подчеркнула, что политика Китая в отношении США четкая и неизменная.

"Мы привержены тому, чтобы совместно прикладывать усилия для достижения неконфронтационного, взаимовыигрышного сотрудничества, основанного на взаимном уважении", — заверила она, призвав Вашингтон "исправить их ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес КНР, перестать наносить вред двусторонним отношениям".

Ранее Пенс заявил, что Китай вмешивается во внутренние дела страны и якобы использует для этого политические, экономические и военные инструменты. При этом он отметил, что "российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР".

Со схожим обвинениями ранее выступил и президент США Дональд Трамп, заявив, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

Информационный портал Axios сообщил, что Белый дом планирует раскрыть новую информацию о "враждебных действиях" Китая по отношению к государственному и частному секторам США и действовать, исходя из этой информации. По информации портала, администрация Трампа раскритикует Китай за его "пагубную деятельность" в области кибератак, вмешательства в выборы и кражи интеллектуальной собственности.

В свою очередь Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

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