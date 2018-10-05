Как разрешение на экспорт бензина может повлиять на цены в Казахстане

Казахстану впервые за долгое время разрешили экспорт нефтепродуктов.

Разрешение на экспорт бензина может обернуться повышением цен, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Казахстану впервые за долгое время разрешили экспорт нефтепродуктов. Россия сняла запрет на поставку казахстанского топлива. Соглашение об этом 3 октября подписали главы Минэнерго двух государств. Кроме того, документ позволяет экспортировать Казахстану бензин за пределы Евразийского экономического союза, что до этого также было запрещено.

- Цены, в общем-то, они, в принципе, до 2025 года, когда у нас будет действовать общий рынок, в том числе и нефтепродуктов, у нас цены должны прийти в гармонию с российскими и с ценами, которые на рынке Кыргызстана. Соответственно, поскольку российские традиционно выше - общая тенденция такая, и у нас цены повысятся, - сказал эксперт института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Сергей Домнин.

Эмбарго на экспорт топлива существует с 2009 года. А наложила его Россия, потому что продавала Казахстану бензин на льготных условиях. Взамен наши чиновники пообещали не заниматься реэкспортом. Торговать своим ГСМ не было смысла, его и так не хватало на внутреннем рынке. Дефицит покрывали именно за счет российского топлива. Сейчас ситуация изменилась. После модернизации всех НПЗ в стране бензина более чем достаточно.

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