Во Франции скаковая лошадь ворвалась в бар
Тренер лошади рассказал, что она сбежала из конюшни ипподрома, расположенного неподалеку.
Фото : скриншот5 октября 2018, 08:41
Камеры наблюдения игрового бара во французском городе Шантильи запечатлели момент, когда в него ворвалась скаковая лошадь, сообщает РИА Новости.
Тренер лошади рассказал, что она сбежала из конюшни ипподрома, расположенного неподалеку. Животное проскакало по улицам, а затем ворвалась в бар.
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