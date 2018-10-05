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Во Франции скаковая лошадь ворвалась в бар

Тренер лошади рассказал, что она сбежала из конюшни ипподрома, расположенного неподалеку.

Фото : скриншот5 октября 2018, 08:41

Камеры наблюдения игрового бара во французском городе Шантильи запечатлели момент, когда в него ворвалась скаковая лошадь, сообщает РИА Новости.

Тренер лошади рассказал, что она сбежала из конюшни ипподрома, расположенного неподалеку. Животное проскакало по улицам, а затем ворвалась в бар.


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