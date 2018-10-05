KAZ Minerals в два раза увеличит объем переработки сульфидной руды до 2021 года

Годовой объем производства до 2021 года составит в среднем 90 тыс. тонн меди из сульфидной руды.

Крупнейший производитель меди в Казахстане KAZ Minerals лелеет амбициозные планы по увеличению объема переработки сульфидной руды в два раза в среднесрочной перспективе. Цель станет достижима с вводом в эксплуатацию второй обогатительной фабрики на Актогае в Восточно-Казахстанской области.

Пока актогайская продукция производится на одной обогатительной фабрике, строительство которой было завершено в 2017 году. Средства на завершение строительства в размере $300 млн группе KAZ Minerals выделил Банк развития Казахстана («дочка» Холдинга «Байтерек»).

«Освоение средств БРК позволило завершить строительство обогатительной фабрики. В целом капитальные затраты по проекту Актогай составили $2 млрд. В декабре 2016 года банк предоставил заем на закупку оборудования и завершение строительно-монтажных работ, первый концентрат был произведен на фабрике в конце первого квартала 2017 года.», – отметили в медедобывающей компании.

«Банк профинансировал строительство обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды мощностью 25 млн тонн в рамках строительства Актогайского ГОКа в декабре 2016 года. Предприятие уже вышло на расчетную мощность. Продукция Актогайской фабрики – медь в концентрате из сульфидной руды. Медь сегодня широко используется в электроэнергетике, телекоммуникациях и производстве автомобилей.», - отметил старший банкир Дирекции по работе с клиентами Банка развития Казахстана Бахытжан Омаров.

Как сообщили в KAZ Minerals, за первое полугодие группа произвела на 18% больше меди, чем в аналогичном периоде прошлого года – 140 тыс. тонн против 118 тыс. тонн.

«Основным драйвером роста стала более высокая, по сравнению с прошлым годом, пропускная способность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на Актогае – во втором квартале предприятие достигло расчетной мощности. В первом полугодии 2018 года на Актогайском ГОКе произведено 60,5 тыс. тонн меди: из сульфидной руды – 49 тыс. тонн меди, из оксидной руды – 11,5 тыс. тонн катодной меди.», - пояснили в компании.

С вводом в эксплуатацию второй фабрики до конца 2021 года общий объем переработки будет увеличен вдвое – до 50 млн тонн.

«Годовой объем производства до 2021 года составит в среднем 90 тыс. тонн меди из сульфидной руды, с 2022 до 2027 годы, после запуска производства на второй обогатительной фабрике, увеличится до 170 тыс. тонн.», - отметили на предприятии.

При этом производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2025 года.

Вдохновившись впечатляющими результатами реализации проектов Бозшаколь и Актогай совет директоров группы KAZ Minerals объявил о выплате промежуточных дивидендов в размере 6 центов США на акцию, подчеркнув, что сегодня «группа обладает портфелем крупномасштабных, низкозатратных предприятий, которые обеспечивают высокое генерирование денежных средств и способствовали быстрому снижению соотношения собственных и заемных средств».

«Дата выплаты промежуточного дивиденда – 6 сентября 2018 года. Для держателей простых акций учетной датой является 7 сентября 2018 года, а дивиденд будет выплачен 3 октября 2018 года.», – уточнили в компании.

Группа KAZ Minerals – крупнейший производитель меди в Казахстане. Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном Казахстане, трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2017 году общий объем производства меди составил 259 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 58 тыс. тонн цинка в концентрате, 179 тыс. унций золота и 3,506 млн унций серебра.

Актогай – крупный медный рудник открытого типа, расположенный в Восточно-Казахстанской области близ одноименного поселка Аягозского района. Входит в число самых больших неосвоенных медных месторождений в мире. Проект разрабатывается в двух направлениях: работа над месторождением окисленной руды и сульфидной руды. Минеральные ресурсы месторождения составляют 1,7 млрд тонн. Общее количество меди в руде – 5,8 млн тонн. В качестве попутной продукции при переработке сульфидных руд будет выпускаться молибденовый концентрат.

Ожидаемый срок эксплуатации рудника, с учетом будущей реализации проекта расширения ГОКа (Актогай II), – около 28 лет.

Производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года.

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