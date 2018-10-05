Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
Дожди пройдут на западе и юго-западе республики.
По-прежнему на большую часть территории Казахстана влияет отрог антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь в западной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на юго-западе с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, днем в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-22 м/с. В Восточно-Казахстанской, Атырауской областях ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Туркестанской, Мангистауской, на большей части в Кызылординской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы днем 20°, ясно.
Погода в Астане днем 19°, ясно.
Прогноз погоды на 5 октября.
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