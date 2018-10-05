Казахстанцы покупают долларов больше, чем продают

Несмотря на то, что доллар дорожает, спрос на него растет во всех регионах РК.

Объем нетто-продаж доллара США обменными пунктами в августе текущего года составил 244,6 млрд тг, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом месяце. При этом в июле месячный рост объемов нетто-продаж был более чем в 2 раза. Об этом говорится в исследование Ranking, сообщает Zakon.kz.

Самый большой спрос на доллары у жителей трех мегаполисов РК, на которые пришлось 65% от всего объема нетто-продаж долларов США обменными пунктами.

Лидирует Алматы - 86,2 млрд тг и доля от РК 35,3%, следом идет Астана - 39,4 млрд тг и доля от РК 16,1%. Замыкает тройку лидеров Шымкент, с объемом в 33,3 млрд тг и долей 13,6%.

Положительные объемы нетто-продаж в августе были во всех регионах РК.

Официальный обменный курс в среднем за август составил 356,5 тенге за 1 доллар, что на 3,6% больше, чем месяцем ранее.

В сентябре курс вырос на 3%, и составил 367,3 тенге за 1 доллар.

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