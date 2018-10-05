Узбекистан ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Каримовой

Гульнар Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы.

Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с правоохранительными органами Великобритании по вопросу возвращения активов, связанных с обвиняемой в коррупции старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, заявила «Sputnik Узбекистан» глава пресс-службы ведомства Сурайё Рахмонова.

В среду управление по борьбе с мошенничеством Великобритании сообщило, что намерено конфисковать несколько объектов недвижимости, связанных с Гульнарой Каримовой. Судебный иск, в частности, касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает управление, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Каримовой.

"В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой", - сказала Рахмонова. Детали переговоров не раскрываются.

Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

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