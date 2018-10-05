Не бойтесь судиться

Помните, что суд может взыскать с ответчика расходы по оплате помощи юриста.

Ко мне за юридической помощью часто обращаются люди, которые не хотят идти в суд, потому что думают, что у них нет доказательств их правоты.

И по этой причине они теряют свои деньги, часто очень немалые, или имущество или им причиняется иной вред и ущерб. Дело в том, что у всех обычных граждан, даже и у юристов, нет понимания, что такое доказательства в гражданском и уголовном процессе.

Но я всегда нахожу в таких случаях основания для иска или претензии, потому что всегда имеется хоть одно доказательство, а это уже достаточно чтобы начать судебный процесс.

Согласно ст. 63 ГПК РК доказательствами в гражданских делах являются объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, аудио-, видеозаписей, данные, полученных путем использования систем видеоконференцсвязи, отражающих ход и результаты процессуальных действий, и иные источников.

Согласно ст. 111 УПК РК доказательства в уголовном процессе - показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, свидетеля имеющего право на защиту, эксперта, специалиста; заключение эксперта, специалиста; вещественные доказательства; протоколы процессуальных действий и иные документы.

Согласно ст. 765 КоАП РК по дела об административных правонарушениях доказательствами являются объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности; показания потерпевшего, свидетелей; заключения и показания эксперта, специалиста; вещественные доказательства; иные документами; протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий.

Как видно из приведенных статей, доказательствами являются объяснения и показания того человека, права и интересы нарушены. То есть, для обращения в суд уже достаточно слов самого заявителя. А еще почти в каждом случае найдутся свидетели, а их показания тоже доказательства. И не надо думать, что например, утеря или отсутствие какого-либо документа, даже договора или расписки, является препятствием для обращения в суд. Можно и нужно и в этих случаях обращаться в суд. К тому же в ходе суда можно получить дополнительные доказательства путем истребования документов у ответчика или третьих лиц. Также можно вызвать новых свидетелей, провести экспертизу. И еще можно многое что сделать, чтобы получить новые доказательства.

В моей практике много дел, когда казалось, что у клиента нет ничего, кроме его слов, но в ходе процесса мы доказывали его позицию и выигрывали дела.

Так что, если вас кто-то обманул или обидел, и у вас мало доказательств, то хороший юрист поможет вам выиграть ваше дело. И помните, что суд может взыскать с ответчика расходы по оплате помощи юриста.

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