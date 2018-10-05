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В обменниках Алматы доллар подскочил до 376 тенге

Покупка доллара в районе 373,5 тенге.

Фото : kp.ru5 октября 2018, 10:02

В алматинских обменниках доллар продают по 376 тенге, сообщает Zakon.kz.

Покупка доллара в районе 373,5 тенге.

Между тем вчера, 4 октября, на торгах KASE по итогам утренней и дневной сессий курс доллара составил 367,20 тенге.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.


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