В обменниках Алматы доллар подскочил до 376 тенге

Покупка доллара в районе 373,5 тенге.

В алматинских обменниках доллар продают по 376 тенге, сообщает Zakon.kz.

Покупка доллара в районе 373,5 тенге.

Между тем вчера, 4 октября, на торгах KASE по итогам утренней и дневной сессий курс доллара составил 367,20 тенге.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!