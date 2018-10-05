Добыча газа и доходы от экспорта выросли в Казахстане

На три ключевых газодобывающих региона пришлось более 90%.

По итогам 8 месяцев в стране добыча газа достигла 37,3 млрд кубометров - на 5,8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

На три ключевых газодобывающих региона пришлось более 90%: Атырауская область - 15,6 млрд куб м, +14,6% год-к-году, ЗКО - 13,8 млрд куб м, как и годом ранее, Актюбинская - 4,6 млрд куб м, +2,3% за год.





Экспорт голубого топлива составил за 7 месяцев 15 миллиардов кубов, на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Примечательно, что в деньгах экспорт достиг 1,03 млрд долл, сразу на 25,3% больше, чем год назад.

Наибольшие объемы направлены в Китай (35,4% - 363,7 млн долл, сразу более чем в 8 раз больше, чем годом ранее), и Украину (28,6% - 293,5 млн долл, что, впрочем, на 25,3% меньше, чем год назад).

Для казахстанского населения цены на газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли за год (январь-август 2018 к аналогичному периоду годом ранее) на 8,6%, на сжиженный - на 5,7%.

Для сравнения, по итогам 2017 года транспортируемый по сетям газ подорожал на 7,6% к прошлому году, сжиженный - сразу на 14,4%.

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