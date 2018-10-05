В Казахстане задержаны контейнеры со старыми шинами для Кыргызстана

Товар следовал из Южной Кореи.

В Казахстане задержаны контейнеры с шинами, которые следовали из Южной Кореи в Кыргызстан, передает CA-News.



По словам главного специалиста таможенного поста «Алтынколь», 28 сентября на пункте пропуска «Алтынколь» проведен таможенный досмотр путем скантирования 5 контейнеров, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Южной Кореи. Данный товар следовал транзитом через территорию Казахстана в Кыргызстан.





1-3 октября проведен таможенный досмотр контейнеров, где обнаружены шины, бывшие в употреблении, которые были заложены по принципу матрешки, с помещением в одну шину еще нескольких меньшего размера. Всего в контейнерах находились 11257 шин.

Отмечается, что данный товар указан в сопроводительных документах указан как новый. На данный товар установлен разрешительный порядок ввоза на территорию ЕАЭС, то есть требуется лицензия. Материалы данного дела будут переданы в судебные органы.

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