В Казахстане задержаны контейнеры со старыми шинами для Кыргызстана
Товар следовал из Южной Кореи.
Фото : ca-news.org5 октября 2018, 10:48
В Казахстане задержаны контейнеры с шинами, которые следовали из Южной Кореи в Кыргызстан, передает CA-News.
По словам главного специалиста таможенного поста «Алтынколь», 28 сентября на пункте пропуска «Алтынколь» проведен таможенный досмотр путем скантирования 5 контейнеров, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Южной Кореи. Данный товар следовал транзитом через территорию Казахстана в Кыргызстан.
1-3 октября проведен таможенный досмотр контейнеров, где обнаружены шины, бывшие в употреблении, которые были заложены по принципу матрешки, с помещением в одну шину еще нескольких меньшего размера. Всего в контейнерах находились 11257 шин.
Отмечается, что данный товар указан в сопроводительных документах указан как новый. На данный товар установлен разрешительный порядок ввоза на территорию ЕАЭС, то есть требуется лицензия. Материалы данного дела будут переданы в судебные органы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940161-115fca30292ae269d6a24812749f1eac
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...