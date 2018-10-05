Головкин в Алматы: Мне приятно вернуться домой

Боксер поблагодарил всех фанатов за оказанную поддержку.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин впервые после боя с Альваресом вышел к прессе. Прославленный спортсмен рассказал о своём новом проекте по поддержке отечественных боксеров, передаёт Zakon.kz.

«У меня есть промоутерская компания в США. Мы уже представляем своих боксеров. Это талантливые парни, которые реально оценивают свои силы и хотят стать чемпионами. Мы помогаем реализовать их мечту. Это наши казахстанцы, что особенно приятно. Это ребята, с которыми я раньше тренировался. Думаю, что их будет со временем ещё больше», - ответил боксер.

Также боксер поблагодарил всех фанатов за оказанную поддержку.

«Сначала хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам, поддерживающим спорт. Это очень приятно! Мы будем помогать нашей молодежи становиться более известными. Мне приятно вернуться домой, найти единомышленников», - выступил с приветственным словом Геннадий Головкин.

Как заявили организаторы, это будет единственный выход к казахстанской прессе в ближайшее время. Причина простая: Геннадий скромный человек, который не любит публичных выступлений.

После пресс-конференции Головкин решил встретиться со своими фанатами, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.

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