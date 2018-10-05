Карантин из-за вспышки сибирской язвы снимут в Казахстане

После снятия карантина специалисты Китая проведут инспекционные проверки на 30 предприятиях Казахстана, которые поставляют мясо в Китай.

Карантин из-за вспышки сибирской язвы, введенный в Катон-Карагайском районе в ВКО 21 сентября, будет снят в пятницу, 5 октября. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Zakon.kz.

Карантин из-за вспышки сибирской язвы был введен 21 сентября, после того, как в инфекционной больнице Усть-Каменогорска скончался хозяин частной фермы, где содержался крупный рогатый скот. Первые симптомы заболевания появились у него 12 сентября после употребления в пищу мяса больного животного. Часть мяса он продал местным жителям. О других случаях заражения человека сибирской язвой в данной местности не сообщается.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, после снятия карантина специалисты Китая проведут инспекционные проверки на 30 предприятиях Казахстана, которые поставляют мясо в Китай. По заявлению официального представителя МСХК, нет оснований для того, что экспорт мяса в Китай пострадает, так как весь скот в Казахстане вакцинирован и нет угрозы распространения сибирской язвы.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.

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