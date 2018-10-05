МЗП не будет привязана к минимальному прожиточному минимуму

Новый размер МЗП станет катализатором оплаты труда в целом по экономике страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил в Послании народу Казахстана внедрить новый метод исчисления минимальной зарплаты, которая не будет привязана к прожиточному минимуму, передает корреспондент Zakon.kz.

«Кроме этого, теперь минимальная заработная плата не будет привязана к прожиточному минимуму», - сказал он.

По его словам, новый размер МЗП станет катализатором оплаты труда в целом по экономике страны.

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«Надеюсь, эта инициатива будет поддержана всеми крупными компаниями и иностранными, которые я пригласил», - уточнил Глава государства.

В то же время он сообщил, что изменится уровень минимальной зарплаты в 1,5 раза. Н. Назарбаев добавил, что на увеличение МЗП будет выделено 96 млрд тенге.

«Повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. Это учителя, врачи, правоохранительные органы, оборона и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы надо выделить 96 млрд тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, Парламент это учтет», - подчеркнул Президент.

Ксения Давыдова, Астана

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