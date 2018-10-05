Курс доллара составил 373,66 на утренних торгах

Объем торгов – 112,100 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_SPT) составил 373,66 тенге за доллар, объем торгов – 112,100 млн долларов.

По доллару США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 366,00 тенге за доллар при отсутствии предложения.

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5940 тенге за рубль, предложение – 5,6040 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 374-376 тенге, евро - 431,5-434,5 тенге, рос.рубля - 5,6-5,68 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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