Ученые выяснили, почему исчезают кольца Сатурна

По мнению аналитиков НАСА, скоро планета останется вообще без колец.

Данные, собранные зондом "Кассини" в последние мгновения жизни, указывают на то, что материя внешних колец Сатурна очень быстро падает в его атмосферу. Это приведет к их исчезновению в ближайшее время, передают РИА Новости со ссылкой на Science.

"Оказалось, что кольца Сатурна не просто "моросят", падая в атмосферу планеты, а порождают самый настоящий ливень. Лед, капли воды и пыль движутся так быстро, что каждую секунду Сатурн "съедает" примерно 10-45 тонн материи колец", — заявил Хантер Уайт (Hunter Waite) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США).

Межпланетная станция "Кассини", проработавшая в космосе почти 20 лет, закончила свою жизнь в сентябре прошлого года, "нырнув" в атмосферу Сатурна. Завершая миссию подобным образом, ученые НАСА надеялись раскрыть тайну того, как возникло магнитное поле "властелина колец" и понять, как он взаимодействует с этими скоплениями газа и пыли.

Свои последние мгновения жизни, как рассказывал Уайт еще перед гибелью зонда, "Кассини" провел в особой зоне сатурнианской атмосферы, где существует экзотический "дождь" из микрокапель воды и частичек пыли, постепенно падающих на Сатурн из ближайших к нему колец.

Следы этого дождя, по словам ученого, были найдены в спектре атмосферы Сатурна еще в 1980 годах зондами "Вояджер", однако до падения "Кассини" астрономы не были уверены в том, что этот непрерывный поток пыли и воды порождается кольцами, а не какими-то внутренними процессами в недрах "властелина колец".

Последний нырок "Кассини", как отмечал Уайт в прошлом году, выступая в Институте космических исследований РАН в Москве, доказал это и открыл нечто новое, к чему ученые не были готовы – кольца оказались похожими по составу на материю комет. Они содержали в себе большие количества органики, кислорода и аммиака, вступавшей в сложные реакции во время падения "дождя" на Сатурн.

Вдобавок, судя по замерам пылеуловителей и спектрометров "Кассини", число частиц льда и пыли, падающих на планету, на несколько порядков превышало то, что предсказывали теории, описывающие устройство колец и их взаимодействие с Сатурном.

Подобные наблюдения, как отмечает Уайт, говорят о том, что кольца D и C, расположенные ближе всего к планете, могут исчезнуть за мгновения по космическим меркам. Кольцо D, ближайший сосед Сатурна, будет полностью "высосано" им уже через 7-60 тысяч лет, если его не будет подпитывать кольцо C.

Само кольцо С, содержащее в себе на порядки больше материи, исчезнет чуть позже, но все равно очень быстро – через 700 тысяч или 7 миллионов лет, в зависимости от выбранного сценария. Все это говорит о том, что "властелин колец" далеко не всегда обладал ими, и гораздо чаще разрушал свои луны, чем это принято считать сейчас. Это ставит перед ученым новые вопросы о том, как появились кольца и как долго они существовали в прошлом, заключают Уайт и его коллеги.

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