Украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Данный закон был принят еще в 2014 году, однако так и не применялся.

Закон, продлевающий особый статус Донбасса до 31 декабря 2019 года, в пятницу опубликован в официальном издании Верховной рады "Голос Украины" и вступил в силу, сообщают РИА Новости.

Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей.

Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.

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